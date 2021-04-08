8 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Конвенция Монтрё о проливах – это соглашение, которое защищает интересы не только Турции. Самая большая часть ее обеспечивает защиту прав России в Черном море. Одностороннее расторжение Конвенции Анкарой может иметь непредсказуемые последствия, поскольку это нанесет ущерб российским интересам.

Ариф Асалыоглу, , 12:00 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в очень затруднительном положении в связи с проблемами во внутренней и внешней политике. По этой причине он дошел до того, когда может сказать новому президенту США Джо Байдену: «Я сделаю всё, что вы захотите». Но сейчас Эрдоган начал обращаться к Лондону с просьбой помочь ему, как он и делал всегда при возникновении трудностей.

16 марта британский премьер Борис Джонсон представил Палате общин стратегический документ — «Глобальная Великобритания в эпоху конкуренции». Хотя он предполагает обращение преимущественного внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион, в то же время в тексте Россия квалифицируется как опасность. Украина снова становится плацдармом в воздействии Лондона на Черноморский регион и подрыва российской мощи. Эрдоган, прислушивающийся к Лондону по Сирии, Ливии и многим другим вопросам, стал принимать активное участие и по этому направлению. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) готова стать частью кризиса на Украине, чтобы наладить отношения с Великобританией и США.

Киев, который ранее делал разные заявления по наводке Лондона и Вашингтона, в последнее время усилил антироссийскую риторику. По словам президента Украины Владимира Зеленского, его целью является разрешение кризиса в Донбассе и возвращение Крыма. Москва показывает невозможность этого и перебрасывает свои Вооруженные силы к границам Украины. Поспешно формируется стратегия в соответствии с заявлением Байдена о том, что «Америка вернулась». Напомним, что в бытность вице-президентом он посещал Украину шесть раз и прилагал усилия для разрастания антироссийской повестки. В НАТО созданы Силы сверхбыстрого реагирования (VJTF) как сдерживающая сила против России. С 1 января председательствует в них Турция, что совпало с украинским кризисом. Турецкие вооруженные силы, называемые «острием альянса», участвуют в этих воинских формированиях 4200 своими солдатами, тогда как всего в них насчитывается 6400 военных.

Турецкие и американские солдаты

Тем временем НАТО готовится к учениям Defender Europe 2021 в странах Прибалтики и на Черном море. В этих учениях примет участие и Украина. Получивший долгожданное добро от Запада Зеленский 26 марта подписал стратегию военной безопасности, направленную на «деоккупацию» Крыма и Донбасса. Документ предусматривает «освобождение» земель, интеграцию Украины в трансатлантический регион, участие в международных военных операциях. В этой напряженной ситуации Байден позвонил Зеленскому, показав тем самым свою поддержку — «мы за вами». 1 апреля состоялся разговор государственного секретаря и министра обороны США с украинскими коллегами. 2 апреля — разговор министра иностранных дел и министра обороны Великобритании с украинскими коллегами.

Правительство Турции поддерживает Киев по вопросу «присоединения» Крыма к Украине. С давних пор чувствительной точкой Анкары является тема крымских татар. Однако примечательно, что оказывается поддержка не российскому или «независимому Крыму», а Крыму в составе Украины. Иными словами, Эрдоган действует в соответствии с концепцией НАТО. После присоединения полуострова к России на основании референдума турецко-украинские взаимоотношения стали милитаризироваться. В 2016 и 2018 годах между Анкарой и Киевом было подписано два военных соглашения. Зеленский стал частым гостем в Турции. 3 февраля 2020 года было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. 16 октября 2020-го — рамочное военное соглашение. При подписании этих документов также обсуждались цели по «освобождению» Донецка, Луганска и Крыма.

В 2019 году Турция продала Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. В 2021 году планируется продать еще пять. Украинское предприятие «Укрспецэкспорт» планирует осуществлять совместное производство с Bayraktar. Таким образом, планируется собрать 48 беспилотников SİHA. Командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакйюз 4 ноября 2020 года посетил бригаду тактической авиации в Киеве. Спустя две недели после его визита беспилотники TB2 были протестированы на авиационной базе в Краматорске. 23 ноября они совершили разведывательный полет у границ Крыма. 27 ноября были замечены на полигоне Широкий Лан, рядом с Азовским морем. 28 марта 2021 года совершили полет вдоль черноморского берега. Министерство обороны Украины сообщило о тестировании на Черном море беспилотников SİHA. Украина может использовать приобретенные у Турции устройства в ходе столкновений в Донбассе, так же как Азербайджан использовал их в войне в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что украинские военные не обладают достаточным опытом управления SİHA и что, скорее всего, беспилотники будут управляться из операционного центра командированными с этой целью турецкими военными экспертами. Появились комментарии относительно того, что в случае возможной атаки со стороны России могут быть поражены операционные центры, что представляет угрозу жизни для турецких офицеров, и, соответственно, это ставит под угрозу российско-турецкие отношения.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Кроме того, примечательны заявления спикера Великого национального собрания Турции (ВНСТ) по вопросу канала «Стамбул», Конвенции Монтрё и слова Эрдогана об изменении «статуса проливов». Обсуждается возможность аннулирования решением аппарата президента Турции конвенции, благодаря которой удалось установить мир на Черном море между двумя державами, являющимися историческими конкурентами в регионе. Этот вероятный шаг можно объяснить только служением американо-британским интересам. Проект канала «Стамбул» с этой точки зрения выглядит как ослабляющий влияние Конвенции Монтрё, что ухудшит безопасность Турции и, более того, окажет негативное влияние на и так непростые отношения с Россией.

Москва направляет предупреждения о несоблюдении конвенции в связи с частыми заходами на акваторию Черного моря американских военных кораблей. В своих предупреждениях она подчеркивает недопустимость нарушения Монтрё в части стремления со стороны НАТО увеличить сроки нахождения в Черном море военных кораблей, не принадлежащих странам региона. Самой важной частью Конвенции Монтрё, с точки зрения России, является ограничение иностранных военных кораблей, принадлежащих странам, не имеющим береговой границы с Черным морем, в первую очередь США. Конвенция Монтрё о проливах — это соглашение, которое защищает интересы не только Турции. Самая большая часть ее обеспечивает защиту прав России в Черном море. Одностороннее расторжение конвенции Анкарой может иметь непредсказуемые последствия, поскольку это нанесет ущерб российским интересам.

Другим важным вопросом является военно-морская база России в средиземноморском портовом городе Тартус, которую она приобрела в связи с близостью к правительству сирийского президента Башара Асада и изменением хода войны, а также военно-морская база, которую она приобрела в Сомали, что требует более активного использования проливов. Россия регулярно перебрасывает силы из своих военно-морских баз на Черном море и в сирийском Тартусе, мобилизует военные корабли, используя проливы. По мнению некоторых экспертов, пользуясь хорошими отношениями с Турцией, Москва время от времени использует ограничения на подводные лодки в рамках конвенции по своему усмотрению. Вмешательство ПСР и Эрдогана в Черноморский бассейн и коридор южного Кавказа не случайно. Сейчас открываются страницы нового и более опасного сценария.