Мадрид, , 11:18 — REGNUM Компания Cupra (принадлежит испанской марки Seat) протестировала за Полярным кругом свой новый электрический хэтчбек Cupra Born. Видео испытательных заездов размещено на YouTube-канале Carscoops.

В течение последних двух лет специалисты компании отлаживали техническую часть опытной модели, и вот теперь она вышла на финальные тесты. На видео новый электрический хэтчбек Cupra Born дрифтит по замёрзшему озеру. Таким образом специалисты компании стремятся проверить работоспособность всех систем электрокара в суровых климатических условиях.

Техническая начинка автомобиля практически такая же, как и у модели Volkswagen ID.3. Благодаря аккумулятору на 77 кВт-ч машина может проехать на одном заряде до 500 км.

В качестве силового агрегата у автомобиля электромотор на 201 л. с. Он расположен на задней оси. Также предполагается выпуск полноприводных более производительных версий Born.

Ранее компания Cupra представила в Испании 150-сильную модель Formentor с бензиновым мотором TSI, который агрегатируется с механической либо автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением. До «сотни» модель разгоняется за 8,9 секунды. Максимальная скорость авто — 204 км/ч.

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