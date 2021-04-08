Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга может лишиться свободы на семь лет за свой комментарий под новостью в сообществе «Новости RT на русском». В отношении интернет-пользователя возбуждено уголовное дело.

Комментарий 48-летнего мужчины, оставленный в сообществе в августе 2020 года, следователи расценили как публичное оправдание терроризма. Подозреваемый, 1972 года рождения, задержан.

«Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили 8 апреля в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщает «Фонтанка», судя по социальным сетям фигуранта уголовного дела, он не верит в существование COVID-19 и постит по этой теме различные конспирологические теории.