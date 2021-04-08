Чита, , 11:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 8 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 518 человек, причём 50 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 991 пациент (+49 за последние сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 803 человека (+2 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 55 (за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 22 (+1 за последние сутки) подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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