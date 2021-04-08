Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона. Об этом 8 апреля заявил на пресс-конференции в Казахстане министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможную высылку из США российских дипломатов.

«Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется», — сказал он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что на данный момент ни о чем таком не объявлялось и он не видел каких-либо конкретных решений на эту тему.

«Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона предложила Пакистану поставки российского сжиженного природного газа.