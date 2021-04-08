Кемерово, , 11:13 — REGNUM В Кемеровской области завершился процесс над 49-летним жителем Новокузнецка, которого обвиняли в убийстве женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в августе 2020 года.

В тот день обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомой. В какой-то момент между собутыльниками произошла словесная перепалка, в ходе которой женщина нецензурно обругала мужчину. Тот, оскорбившись, ударил её ножом. Скончавшуюся на месте потерпевшую убийца завернул в ковёр, унёс в лесопосадки и закопал.

«Примечательно, что, придя домой, о совершенном преступлении он рассказал матери, которая вызвала сотрудников полиции. Со следствием обвиняемый сотрудничал, показал, где закопал тело женщины, вину признал», — отметили в управлении.

В результате судья признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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