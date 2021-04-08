Красноярск, , 11:11 — REGNUM Долг по контракту на ремонт фасада здания-памятника в Красноярске обернулся многомиллионным иском к управлению делами губернатора и правительства Красноярского края. Дело арбитраж региона начнёт слушать 28 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Строительная компания «Аркада 21» к управлению поступил в суд ещё в конце марта 2021 года. Его приняла судья Бычкова.

В деле речь идет «о взыскании задолженности по государственному контракту №92УД2019/273 от 24.04.2019 года на выполнение ремонтно-реставрационных работ в размере 14 254 019 руб. 19 копеек».

Контракт, о котором идёт речь в споре, был подписан на сумму 43 604 385,09 рубля. С 24 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года компания обязалась выполнить ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов, 1950 г., проект 1936 г.», а именно капитальный ремонт уличного фасада этого нежилого здания, расположенного на пр. Мира, 110 в Красноярске. В этом здании базируются администрация губернатора, правительство и Заксобрание края.

Компания-истец создана в декабре 2006 года. Её владельцы — директор Харис Ибрагимов и Владимир Сизых. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. За годы работы фирма была исполнителем порядка 20 госконтрактов на общую сумму свыше 373 млн рублей, три из которых были заключены с управлением делами губернатора и правительства Красноярского края.