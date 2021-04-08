Ульяновск, , 11:10 — REGNUM В Ульяновской области ожидается поставка крупной партии лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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На встрече с руководителями медицинских учреждений, которая прошла под председательством министра здравоохранения Виктора Мишарина, главврач кардиологического диспансера Елена Мовчан проинформировала о поставке лекарственных препаратов для больных COVID-19. По её словам, с начала пандемии амбулаторные пациенты получили лекарства на сумму 82 млн рублей, «в ближайшее время» ожидается партия на 14 млн рублей.

Всего в Ульяновской области на начало апреля лечение на дому проходили 1112 пациентов. Отмечается, что они обеспечиваются антибиотиками, антикоагулянтами, противовирусными и гормональными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждён 51 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 48 232 пациента, диагноз COVID-19 поставлен 2222 пациентам. Умерли 1027 человек.