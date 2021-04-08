Нальчик, , 11:10 — REGNUM Кабардино-Балкария получила еще одну партию вакцины против COVID-19. В республику на днях поступило 2700 доз вакцины «Спутник-V». Общее количество предоставленного в регион препарата против опасной коронавирусной инфекции составило около 29 тыс. доз, сообщили 8 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Новая партия вакцины будет распределена в соответствии с потребностями по пунктам вакцинации. Всего в Кабардино-Балкарии работают 50 прививочных пунктов. Через портал Госуслуг или в регистратуре поликлиник пожно записаться на прививку в любой удобный для граждан центр вацкинации.

К 8 апреля число привитых от COVID-19 в Кабардино-Балкарии составило более 18 600 человек. Получили уже оба компонента вакцины более 11 500 жителей республики.