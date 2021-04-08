Воронеж, , 11:10 — REGNUM Тротуар взорвался в центре Воронежа, в районе пересечения улиц Плехановской и Пушкинской, 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фото появились в социальных сетях, позже ситуацию прокомментировали в мэрии.

На опубликованных фото видны разлетевшиеся в сторону куски плитки и песок. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной взрыва стало короткое замыкание кабеля.

«Произошло короткое замыкание на силовом кабеле, которое действительно дало выброс энергии и хлопок, изнутри разрушило небольшой участок тротуара», — уточнили в пресс-службе.

Ситуацию также прокомментировали в Воронежской горэлектросети.

«7 апреля в 18:30 на пульт диспетчера городского диспетчерского пункта поступил сигнал об отключении кабельной линии 6 кВ № 111 на улице Плехановская в городе Воронеже. По предварительным данным причиной неисправности стало межфазное короткое замыкание кабельной линии», — уточнили в горэлектросети.

Специалисты АО «Воронежская горэлектросеть» приступили к ремонту линии. Территорию, где произошло замыкание, убрали и огородили, в ближайшее время здесь обещают восстановить покрытие, уточнили в администрации Воронежа.