Колумбус, США, , 11:12 — REGNUM Американская группа Twenty One Pilots представила сингл под названием Shy Away. Клип на песню 8 апреля попал в тренды YouTube.

За несколько часов ролик посмотрели более двух миллионов человек. Клип был снят режиссёрским дуэтом Miles Cable & AJ Favicchio, ранее работавшим с Билли Айлиш, Джейденом Смитом, Адамом Ламбертом и другими западными артистами.

В 2020 году группа Twenty One Pilots выпустила самое длинное музыкальное видео в истории для песни Level of Concern. Участники дуэта предложили создать интерактивный «бесконечный» клип, для которого фанаты группы снимали свой фрагмент ролика для дальнейшей его «склейки» с остальными.

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