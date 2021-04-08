Барнаул, , 11:07 — REGNUM Вступившие в силу новые правила выплаты пособия по безработице в РФ прокомментировал руководитель фракции справедливая Россия в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил плюсы и минусы данного новшества:

«Я, в целом, поддерживаю новые правила. Действительно, ранее имелась нестыковка в том, что работники, уволенные в связи ликвидацией предприятия или сокращением штата, не могли получать пособие по безработице в максимальном размере, поскольку первые три месяца после увольнения (когда такое пособие должно выплачиваться) они согласно законодательству получали свою среднюю зарплату по прошлому месту работы. Теперь же справедливость восстановлена и с 4-го по 6-й месяцы после увольнения они будут получать максимальный размер пособия по безработице.

Другое дело, что сам максимальный размер пособия (сейчас это 12 130 рублей) представляется недостаточным и нуждается в своём повышении — впрочем, как и минимальный размер оплаты труда, к которому он и привязан».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с 8 апреля в России начал действовать новый порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере, сказано в постановлении российского правительства.

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