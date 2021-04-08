Москва, , 11:07 — REGNUM Жители Москвы смогут пройти бесплатные обследования у врачей-дерматовенерологов и подологов, специализирующихся на лечении грибковых заболеваний. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Обследования будут проводиться во всех филиалах Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ 10 и 17 апреля.

Как рассказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента Николай Потекаев, эстетические процедуры, которые предлагают салоны красоты, не могут конкурировать с врачом, способным, при соблюдении всех необходимых правил и мер безопасности, «осуществлять определенные лечебные манипуляции и назначения».

Сообщается, что москвичи смогут пройти обследование кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний, получить помощь и консультации по дальнейшему уходу.