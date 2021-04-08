Джакарта, , 11:06 — REGNUM Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенггара Виктор Бунгтилу Лайскодат объявил о введении чрезвычайного положения до 5 мая 2021 года, сообщает СNN Indonesia.

Это решение было принято из-за опасности тропического циклона Сероя в городе Купанг и 21 районе в регионе Восточная Нуса-Тенггара.

На основании собранных данных, число погибших из-за наводнения и оползней продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в провинции погибли 138 человек, 61 человек числится пропавшим без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии от наводнения и оползней погибли 138 человек