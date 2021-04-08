Джакарта, 8 апреля 2021, 11:06 — REGNUM Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенггара Виктор Бунгтилу Лайскодат объявил о введении чрезвычайного положения до 5 мая 2021 года, сообщает СNN Indonesia.
Это решение было принято из-за опасности тропического циклона Сероя в городе Купанг и 21 районе в регионе Восточная Нуса-Тенггара.
На основании собранных данных, число погибших из-за наводнения и оползней продолжает расти.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в провинции погибли 138 человек, 61 человек числится пропавшим без вести.
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