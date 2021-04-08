Токио, , 11:05 — REGNUM Глава анимационной студии Ghibli Тошио Судзуки сказал, что все главные героини мультфильмов Хаяо Миядзаки в какой-то степени основаны на образе его матери. Об этом 8 апреля сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью продюсер отметил, что все женские персонажи Миядзаки немного похожи на молодую мать аниматора. При этом Судзуки пошутил, что у Миядзаки «есть комплекс матери».

https://twitter.com/JP_GHIBLI/status/1377959228652986368

Напомним, ранее Хаяо Миядзаки заявил, что если бы не Тошио Судзуки, то студия Ghibli никогда бы не состоялась. За период своей карьеры Судзуки выступил в качестве продюсера 35 проектов кинокомпании.

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