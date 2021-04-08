Минск, , 11:06 — REGNUM Трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой отключила на время проводимых испытаний надежности своей энергосистемы Белоруссия. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба белорусского министерства энергетики.

«В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что данные испытания проводятся для проверки надежности работы энергетической системы Белоруссии с учетом планируемого выхода энергосистем стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ, которое объединяет Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву.

Кроме того, указывается, что в программу испытаний, рассчитанную на 24 часа, входит отключение ЛЭП, наблюдение за режимом работы энергосистемы и повторное включение с соблюдением необходимых требований безопасности. При этом 11 апреля снова будут проведены такие испытания.

«Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк рассказал, что Белоруссия получила от России большой пакет предложений по развитию сотрудничества в области атомной энергетики.