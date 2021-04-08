Ташкент, , 11:03 — REGNUM Центр развития национальной кинематографии создадут в Узбекистане. Об этом 8 апреля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Центр будет создан при агентстве кинематографии и союзе представителей киноиндустрии Узбекистана. Кроме того, указом президента агентство «Узбеккино» переименовано в агентство кинематографии.

Документ определяет задачи реорганизованного агентства. В частности, агентство должно продолжить развивать национальное киноискусство, создавать инфраструктуру и материальную базу, внедрять современные механизмы кинопроизводства.

Кроме того, документом предусмотрено расширение сети кинотеатров, организация кинофестивалей, внедрение льгот для кинематографистов, а также улучшение качества образования в области кинематографии.

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