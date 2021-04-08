Приштина, , 11:08 — REGNUM Глава миротворческой миссии НАТО в Косово КФОР генерал-майор Франко Федеричи 7 апреля был принят премьер-министром края Альбином Курти.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи обсуждалась обстановка в сфере безопасности в целом, и в особенности реагирование на пандемию SARS-CoV-2.

Федеричи подтвердил, что в КФОР намерены продолжать непредвзято работать ради обеспечения безопасности и свободы передвижения для представителей всех национальных меньшинств в Косово.

По словам представителя НАТО, возможности КФОР не были подорваны пандемией благодаря строгим ограничительным мерам, применяемым на базах и объектах миссии.

Стороны высказали удовлетворенность блестящим уровнем сотрудничества между институтами общественного здравоохранения Косово и КФОР, в особенности обменом информацией и совместными инициативами по сдерживанию распространения вируса.

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