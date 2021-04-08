Пермь, 8 апреля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Пермском крае в период паводка село Кичаново начинает «плавать» в собственных фекалиях. Нечистоты из переполненных канализационных колодцев вырываются наружу и разносятся талыми водами по дворам. При этом местные чиновники советуют населению смириться с такой ситуацией, сообщает ТК «РифейПермь»

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Жители отмечают, что в селе отсутствует система стоков. Канала не стало, когда построили новую дорогу Пермь — Усть-Качка. Глубина фекальной лужи достигает полуметра. Люди ходят по нечистотам, дышат зловонным воздухом. Сельская детская площадка с горкой, качелями, беседками, футбольными воротами полностью находится в фекальной луже.

Местная власть отказалась от идеи откачки воды, разбавленной нечистотами, с детской площадки помпой. Через новую региональную трассу нельзя перебрасывать шланги. В самом населённом пункте с плотной жилой застройкой сливать нечистоты некуда.

По словам и.о. главы Култаевского сельского поселения Анны Ружанской, вопрос о строительстве нового накопителя бытовых отходов поднимали на заседании земского собрания. Но для реализации проекта в селе не хватает земли.