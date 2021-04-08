Елабужский район, , 11:07 — REGNUM В Татарии после обнаружения тела малолетнего ребенка следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, поздним вечером 7 апреля спасательные службы Татарии были подняты по тревоге на поиск восьмилетнего мальчика, который, предположительно, упал в реку. Инцидент произошел в селе Старый Юраш Елабужского района. По одной из версий, ребенок упал с берега в реку Юрашка. Тело пропавшего ребенка обнаружили около 7:00 (мск) 8 апреля в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду у села Старый Юраш.

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