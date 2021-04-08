Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM К концу 2020 года в Свердловской области насчитали 9 млн 479 эмитированных банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Абсолютное большинство карт являются расчётными (8 млн 462 тыс.), и ещё 1 млн 017 тыс. — кредитными.

Для сравнения, по итогам 2019 года года в регионе насчитали 9 млн 30 тыс. банковских карт. 8 млн 057 тыс. из них были расчётными, остальные 973 тыс. — кредитными.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в регионе резко увеличилось число онлайн-покупок.

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