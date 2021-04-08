Москва, , 10:57 — REGNUM В Госдуме советуют российским разработчикам платформ видеосвязи работать по направлению «юзер-френдли».

"Альтернативы американцам в сфере видеосвязи у нас уже есть. И позиция Zoom прибавит им клиентов. Я, правда, советовал бы им продолжать работу над тем, что называется «юзер-френдли». По этой части российским платформам конференц-связи еще есть куда расти», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

По мнению парламентария, через год-полтора Zoom будет локти кусать, что сам вытолкнул себя с перспективного рынка, отдав его местным конкурентам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеосервис Zoom готов продолжать обслуживание пользователей из России и других странах СНГ, заявил 7 апреля представитель американской компании. Zoom разрешил госсектору России покупать аккаунты напрямую.

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