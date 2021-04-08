Москва, , 10:57 — REGNUM В России каждый второй гражданин (52%) оценивает своё налоговое бремя как достаточное (52%). Чрезмерными налоги в стране считают 36% и лишь 1% — недостаточными, приводит данные ВЦИОМ.

Самое большое количество граждан, считающих свое налоговое бремя чрезмерным, отмечено среди людей 25−34 года (49%), наименьшее число — среди людей старше 60 лет (25%).

Пи сравнении себя с большинством знакомых, опрошенные заявили, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%), больше других платят 7%, меньше других — 14% респондентов.

Телефонный опрос проведен 2 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающим 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог — 13%.

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