Уфа, , 10:57 — REGNUM Российский промышленный форум проходит в Уфе на площадке ВДНХ-ЭКСПО. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба данного форума.

Сообщается, что в его работе принимают участие порядка 130 предприятий, представители которых прибыли в столицу Башкирии из 12 субъектов РФ.

Отмечается, что впервые в рамках этого форума оборудована экспозиция «Легпром-2021», на которой демонстрируются лучшие достижения швейных производств и дизайнеров республики.

В рамках форума состоится сессия «Технологическое развитие России: точки и пути достижения национальных целей».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс по сжижению природного газа.