Обнинск, Калужская область, , 11:04 — REGNUM Экспозицию, посвящённую истории поискового движения России, которое зародилась в Калужской области, планируется создать в обнинском городском музее «Судьба солдата». Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на основательницу музея Галину Слесареву.

«У истоков поискового движения стоял генерал Александр Наумов. И я, еще, будучи девчонкой, окунулась в эту тему, и она меня засосала, — сказала Галина Слесарева. В 2020 году музейные экспозиции перевезли в новое помещение в городском Центре досуга. Об этом рассказали главе администрации Обнинска Татьяне Леоновой, которая посетила музей «Судьба солдата» с ознакомительным визитом. Градоначальник отметила, что нужно как можно больше писать и говорить о поисковиках, их делах, чтобы «жители Обнинска, особенно молодое поколение, знали о том, что наукоград — первый и в этом начинании».

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на калужской земле погибли более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. В течение более тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 45 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились пропавшими без вести. «Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года. Оно занимается полевой и архивной поисковой работой. В поисковых отрядах состоят свыше 42 тыс. человек. Поисковики работают в 38 российских регионах.

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