Москва, , 10:53 — REGNUM В России упроститься выдача разрешений на покупку и хранение оружия. Такую возможность даст цифровая платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами, которую летом 2021 года планирует запустить Росгвардия. Об этом 8 апреля сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

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«Это будет мощный цифровой сервис, который позволит избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит чёткий и прозрачный механизм контроля», — пояснил в беседе с ТАСС Золотов.

По его словам, по сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям.

Руководитель ведомства уточнил, что пилотный проект, который реализуется совместно с Минцифры РФ, будет запущен в августе в четырёх регионах РФ — Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях.

Уточняется, что IT-платформа будет отслеживать всё гражданское оружие и обеспечит контроль за прохождением полного цикла оружия: от производства до уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росгвардии, в 2021 году в России сократилось число владельцев оружия. На сегодня их насчитывается 3,7 млн физических лиц — это на 500 тыс. человек меньше, чем пять лет назад.