Сеул, , 10:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон и временный поверенный в делах посольства США в Южной Кореи Роб Рэпсон поставили подписи под 11-м соглашением о плате за размещение американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, подписание документа от лица правительств двух стран состоялось в здании МИД Южной Кореи в Сеуле.

В соответствии с документом, расходы южнокорейской стороны составят в этом году 1,18 трлн вон (~$1,05 млрд).

В ближайшее время документ будет направлен на ратификацию в Национальное собрание (парламент).

Напомним, что нынешнее соглашение, которое действует до 2025 года, было согласовано сторонами в марте после полутора лет напряжённых переговоров.

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