Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 апреля. Накануне, 7 апреля, было зарегистрировано 88 новых случаев заражения.

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 73 пациента. Статистику смертности пополнили ещё пять человек с подтверждённым COVID-19. В ковид стационарах находятся на 8 апреля 1422 пациента — за сутки выписан 71 человек, 70 госпитализировали

Всего за период пандемии в Крыму коронавирусом заразились 38 309 человек, из них выздоровели 35 886 человек. Скончались 1112 человек с подтверждённым ковидом.