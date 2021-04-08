Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 66 новых носителей коронавируса, что на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 8 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 517 инфицированных, из них 42 236 человек выздоровели, в том числе 85 человек выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. От ковида скончалось 409 жителей, также за 7 апреля в республике зарегистрировали два новых летальных исхода.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7228,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3138,8 случая, по Северо-Западу — 5543,6», — уточнили в оперштабе.

Отметим, что начиная с апреля 2020 года, в Карелии участились случаи госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией. Всего за это время был госпитализированы 5571 пациент, из них 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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