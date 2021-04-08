Брянск, , 10:52 — REGNUM В Брянской области 8 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 112 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода. Вакцинацию от COVID-19 прошли более 81 тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 36 362 носителя инфекции. Выздоровели 35 513 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 293 пациента. Прививку от COVID-19 сделали 81 029 жителей региона.

Лаборатории провели 510 013 исследований на коронавирус, в том числе 1834 тестов проверены за минувшие сутки.