Каракас, , 10:47 — REGNUM В случае, если бы США не вводили санкции против Венесуэлы, необходимое для вакцинации населения число препаратов уже было бы закуплено. Об этом в интервью Agence France Press заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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«Если бы ресурсы Венесуэлы не были бы заблокированы за рубежом, мы купили бы 30 миллионов вакцин три месяца назад», — сказал Арреаса.

Он пояснил, что на данный момент Венесуэла получила чуть меньше миллиона вакцин: 250 тысяч доз российского «Спутник V» и полмиллиона доз китайского препарата компании Sinopharm.

По словам Арреасы, в стране не только было бы 30 миллионов вакцин, но удалось бы вакцинировать половину населения, если бы у страны не были заблокированы механизмы международной банковской системы.

Министр выразил надежду на то, что Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) получит ресурсы для закупки вакцин Венесуэлой через механизм COVAX, за который страна намерена заплатить.