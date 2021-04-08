Берлин, , 10:51 — REGNUM В сети обнародованы шпионские фотографии Audi A8 2022 модельного года с длинной колесной базой. Снимки размещены на сайте Motor1.

Удлинённая версия Audi A8 Motor1

У автомобиля на фотографии очень длинные задние двери. Судя по фото, рестайлинговая A8 получит иную головную и заднюю оптику. Кроме того, изменена фальшрадиаторная решетка. На авто имеются хромированные элементы.

На данный момент Audi A8 реализуется в двух вариантах длины. Длина стандартной модели равна 5,17 метра. У такого авто размер колёсной базы равен трём метрам. Более длинный седан A8 с литерой L имеет длину 5,3 метра. Представленный на снимках A8 выглядит гораздо длиннее, чем A8 L. Задняя дверь замаскированного автомобиля также превосходит по длине актуальную модель.

Вероятно, что под камуфляжем скрывается версия Horch, но утверждать об этом пока рано.

Ранее компания Audi представила удлинённую версию седана A7L. Автомобиль будет продаваться в Китае. Там же будет налажено его производство. Седан построят на «тележке» MLB Evo.

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