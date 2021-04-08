Махачкала, , 10:46 — REGNUM В Дагестане прививки от коронавируса планируется сделать не менее 780 тыс. человек, что составляет около 60% взрослого населения. Об этом сообщил в ходе очередного заседания оперативного штаба врио главы республики Сергей Меликов.

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По его словам снятие ограничительных мер, которого просят многие обращающиеся к нему предприниматели и простые граждане, во многом засвисит от эпидемиологической ситуации в регионе, а также от числа привитых от коронавируса.

Между тем, как отметил Меликов, к настоящему времени в Дагестане привито лишь около 33 тыс. человек. По его словам, ответственность за низкие темпы вакцинации лежит в том числе и на органах власти.

«Считаю, что это снижение степени ответственности за мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса., И это не допустимо. Слишком велика цена подобных ошибок. По уровню летальности Дагестан занимает 4−5 место по стране», — цитирует главу Дагестана его пресс-служба.