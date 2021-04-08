Москва, , 10:46 — REGNUM В Госдуме назвали смешным отказ Zoom работать с госкомпаниями, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Без связи и интернета мы не останемся. Идем своим курсом, развиваем импортозамещение и равноправное сотрудничество со странами, которые к нему готовы», — сказал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что потеря части российского рынка несет не столько экономические, сколько репутационные риски для сервиса, который стал востребован и популярен по всему миру во время пандемии коронавируса.

«Они возомнили, что без их услуг мы обойтись не сможем, и решили нас наказать. Но это просто смешно! Мало того, что наказать нас таким способом не получится, так еще и доверие подрывают к своим компаниям, выставляя их проводниками санкционной политики. А доверие в бизнесе — это ключевая вещь», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Zoom разрешил госсектору России покупать аккаунты напрямую.

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