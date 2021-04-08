Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Не так давно поездка двух высокопоставленных представителей ЕС в Стамбул могла расцениваться как еще один шаг вперед на пути принятия Турции в Евросоюз. Однако, когда во вторник, 6 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель прибыли на переговоры в Турцию этот вопрос фактически был «похоронен». Об этом сообщила шведская газета SvD.

«В повестке дня применялись такие символизирующие искренность фразы, как современный таможенный союз и диалог о важных вопросах. Однако ничего из этого реализовать не удалось. И вина, конечно же, лежит на Эрдогане. Безусловно ЕС доволен тем, что Эрдоган соблюдает условия сделки от 2016 года и не дает беженцам проникнуть на территорию Греции. Взамен в Турцию вливаются миллиарды евро», — говорится в материале.

«Но в остальном Эрдоган все-таки продолжил втаптывать в грязь права человека и садить своих оппонентов в тюрьмы под надуманным предлогом участия в террористической деятельности. На выходных была задержана группа бывших адмиралов за то, что они подписали петицию против строительства многострадального канала. Такое надуманное обвинение всерьез было приравнено к совершению госпереворота. В то же время кампания против курдской «Демократической партии народов», третьей по величине партии в Турции, набирает обороты. Многие из ее лидеров уже сидят в тюрьмах, а дюжина мэров была отправлена в отставку. Главный прокурор, выполняющий роль орудия в руках Эрдогана, теперь хочет отправить всю партию под запрет, что следует рассматривать как еще один шаг в подрыве попыток оппозиционных сил объединиться против президента… Проще от того, что Эрдоган всерьез принялся за увольнение главы Центробанка за то, что тот пытается бороться с высокой инфляцией и разворачивающимся валютным кризисом, не становится. Эрдоган проезжает бульдозерным катком по демократии, тем самым подрывая стабильное положение Турции. Вот о чем Евросоюзу следует четко заявлять», — говорится в материале.