Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чебоксарах в настоящее время проживают 99 участников Великой Отечественной войны, самому молодому из них — 94 года. Об этом пишут «Чебоксарские новости».

Издание отмечает, что участники войны по мере возможности стараются вести активный образ жизни, участвуют в проекте «Мобильная библиотека». К ним на дом выезжают сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар, знакомя с популярными книгами.

«Ветераны с удовольствием включаются в обсуждения, делятся своими воспоминаниями. Они очень любят подобные встречи», — цитирует издание директора центра Ренаду Федорову.

Всего в Чебоксарах в настоящее время проживают 99 фронтовиков. Напомним, что на 9 мая 2020 года в столице Чувашии было 152 участника и инвалида Великой Отечественной войны, в 2018 году — 329.

По данным властей, на 1 марта 2021 года в Чувашии проживали 8,7 тыс. ветеранов, в том числе 294 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 6,3 тыс. тружеников тыла, 2 тыс. вдов умерших участников войны, 40 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 27 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».