Ереван, , 10:46 — REGNUM В Армению доставлена первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 8 апреля сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

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«Сегодня мы в аэропорту «Звартноц» с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины «Спутник V», — приводятся его слова на странице Россотрудничества в Ереване в соцсети Facebook.

Также Курочкин отметил, что прибытие препарата является продолжением широкомасштабной поддержки, которую Россия оказывает Армении в борьбе с коронавирусной инфекцией и которая началась еще в минувшем году, являясь «наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами».

Отметим, на сегодняшний день на территорию Армении выявлено за все время пандемии около 199 тыс. случаев заражения коронавирусом.