Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Президент США Джозеф Байден уже в ближайшее время намерен объявить о новых мерах, ужесточающих контроль над оборотом огнестрельного оружия. Такое заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

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Байден заявил журналистам, что планирует раскрыть детали предпринимаемых им в этом направлении шагов «сегодня или завтра». По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава Белого дома собирается выступить на эту тему 8 апреля.

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что администрация президента США не станет дожидаться, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сама предпримет меры в соответствии с полномочиями президента.

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Так, на сегодня представлены шесть разрабатываемых мер, направленных на ужесточение контроля купли-продажи оружия. В частности министерство юстиции САШ в течение 30 дней должно выработать своё предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами.

«Мы сталкиваемся с растущей проблемой: преступники покупают наборы деталей, содержащие почти все компоненты и инструкции по сборке огнестрельного оружия всего за 30 минут, и используют это оружие для совершения преступлений. Когда это огнестрельное оружие обнаруживается на месте преступления, правоохранительные органы часто не могут его отследить из-за отсутствия серийного номера, — говорится в сообщении. — Министерство юстиции выпустит предлагаемое правило, которое поможет остановить распространение этого огнестрельного оружия».

Также предполагается ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность введения нового закона, который затронет права на приобретения огнестрельного оружия.

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