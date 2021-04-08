Ташкент, , 10:42 — REGNUM Наличие кинозалов станет обязательным условием при строительстве новых торговых центров в Узбекистане. Об этом 8 апреля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Новые требования вводятся с 1 июля 2021 года. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на поднятие киноискусства и киноиндустрии на новый уровень.

В торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) с торговой площадью в 15 тыс. кв. метров необходимо будет открыть кинотеатр на 300 посадочных мест с четырьмя кинозалами.

Вместе с тем для строительства таких ТРЦ предусмотрены льготы. В частности, местные власти безвозмездно выделят 25 соток земли для строительства ТЦ с тремя кинозалами.

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