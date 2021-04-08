Стокгольм, , 10:44 — REGNUM Риксбанк Швеции намерен ввести в оборот собственную электронную крону. О том, как реализуется задумка регулятора, сообщила газета SvD.

В настоящее время Риксбанк находятся в поисках технического решения запуска электронной валюты в Швеции. Ожидается, что функционирование системы будет обеспечена с помощью технологии блокчейна.

В Центробанке отметили, что электронная крона станет комплиментарной мерой наряду с оборотом привычных нам наличных средств. В отчете регулятора о пилотном проекте запуска сообщается о продолжающейся работе по решению технического задания.

Риксбанк считает, что хождение цифровой валюты пр едоставит гражданам дополнительные возможности при осуществлении платежных операций. В то же время регулятор делает ставку на качественную работу системы для массового применения, а также на надежность защиты данных и самой электронной валюты.

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