Пермь, , 10:41 — REGNUM В Пермском крае за весь период диагностики COVID-19 проведено 1 704 284 тестирований. Исследование прошли более 1,57 млн человек, сообщает 8 апреля пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки в лабораториях проведено 4 775 тестов на COVID-19 методом ПЦР. На территории региона функционирует четыре лаборатории минздрава, где можно сдать анализ на коронавирус. Кроме того, в диагностике участвуют лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ № 140, ООО «Централизованная клинико-диагностическая лаборатория» и частные клиники.

Напомним, с конца марта 2020 года (по состоянию на 7 апреля) в Прикамье зафиксировано 52 039 случая заражения коронавирусом.