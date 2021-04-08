Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге после долгого перерыва вновь началась эвакуация людей из зданий судов после поступления анонимных сообщений о «заминировании». На этот раз правоохранительные органы проверяют на наличие опасных предметов или веществ три районных суда. Об этом 8 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

«Василеостровский, Петродворцовый районные суды, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируются», — отметили в ОПС.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с ноября 2019 года до начала пандемии практически каждый рабочий день районных судов Петербурга прерывался на эвакуацию. Сотни сотрудников и посетителей учреждений вынуждены были находиться на улице, в то время как помещения проверяли специалисты на наличие опасных предметов или веществ. Злоумышленники, которые присылали сообщения с бесплатных сервисов электронной почты, требовали 120 биткоинов за прекращение своих преступных действий. Ни в одном из случаев реальность угрозы взрыва не подтвердилась.

Напомним, днем 7 апреля в аэропорт «Пулково» поступило сообщение о возможной угрозе для воздушных судов и взлетно-посадочных полос. В аэропорту были усилены меры безопасности, а также проведены оперативные мероприятия. Вылет пяти рейсов был задержан. Ничего опасного на нашли, и аэропорт вскоре вернулся к штатной работе.

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