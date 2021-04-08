Москва, , 10:41 — REGNUM С начала торгов 8 апреля российская валюта укрепляется по отношению к доллару на уровень 76.56, а по отношению к евро торги проходят на уровне 91 руб. за евро, против максимальных цен за вчера на уровне 77,78 и 92,4 соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Такая оптимистичная динамика связана с тем, что произошла фиксация прибыли по коротким позициям рубля, то есть на рынке происходят абсолютно биржевые закономерности.

В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, поэтому падение российского рубля не вызывает опасений за состояние экономики страны, и не ожидается давления на экономику от такой динамики рубля.

Все понимают, что как ситуация по рынку энергоресурсов, так и разговоры о санкционном давлении стали поводом для спекулятивных продаж рубля.

Спекуляции на рынке присутствует, и это хорошо. Если говорить о факторах влияния на предстоящий день, то в фокусе будут статистические показатели из России и со всего мира.

В середине дня в России опубликуют данные по изменению объема международных резервов центрального банка, также сегодня ждём заседание МВФ и выступление главы Федрезерва господина Пауэлла, что может спровоцировать волатильность по индексу доллара США в мире, оказать влияние на рынок энергоресурсов, и как следствие рубль получит поддержку волатильности.

Кроме того, с начала апреля активно увеличивался спрос на золото в мире. С диапазона 1680$ за тройскую унцию цена увеличилась к 1740−1750$ за тройскую унцию, а это говорит нам о том, что растёт спрос на защитные активы и сокращается спрос на рисковые активы, в числе рисковых активов валюты развивающихся стран.

То есть рубль ещё и с этой стороны попал под распродажи. Максимальная девальвация рубля расположена на уровне 78,20 по отношению к доллару, а для валютной пары евро рубль максимальный диапазон девальвации 93,40 рубля против текущего уровня 91,10, если история падения спроса на рисковые активы сохранится», — считает эксперт.

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