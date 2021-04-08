Сан-Хосе, , 10:40 — REGNUM Власти Коста-Рики рассматривают возможность возврата жёстких коронавирусных ограничений в связи с ростом числа выявленных случаев заражения коронавируса и случаев госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом в интервью местному «7 каналу» заявил министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас.

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«Увеличение общих случаев [заражения] и случаев госпитализации уже ощутимо, мы начали с коечного вопроса, чтобы иметь возможность возобновить плановые операции и другие процедуры. Это уже приостанавливается», — сказал Салас.

По его словам, потребность больниц в новых койках для пациентов растёт.