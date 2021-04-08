Симферополь, , 10:39 — REGNUM Иностранные инвестиции в экономику Республики Крым составили 71 млн долларов за пять лет. Данные привела на заседании комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям 7 апреля заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико, сообщили в пресс-службе правительства республики. На данный момент на территории региона работают представители 63 стран.

«Учредителями таких компаний являются представители 63 стран мира — субъекты из Украины, Белоруссии, Кипра, Германии, Казахстана, Бельгии, Турции, Армении, Великобритании и других стран. По сравнению с 2017 годом, количество зарегистрированных компаний, учрежденных иностранцами, выросло на 37%, с 1 января 2016 года в экономику Крыма вложено около 71 миллиона долларов зарубежных инвестиций», — сообщила Кивико.

На данный момент на территории Республики Крым в общей сложности зарегистрировано 3,3 тыс. субъектов хозяйственной деятельности с иностранным капиталом — это около 10% от общего числа юридических лиц, зарегистрированных в регионе.