Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Уровень безработицы в Швеции не изменился за прошедшую неделю. Сейчас показатель находится на отметке в 8,5%. Об этом со ссылкой на еженедельный отчет Государственной службы занятости Швеции сообщила 8 апреля газета SvD.

Тем не менее, уровень безработицы среди молодежи в Швеции немного скорректировался. С 11,1% он сократился до 11,0%.

За последнюю неделю в качестве безработных в Государственной службе занятости зарегистрировались порядка 8 000 человек. Чуть более 9 100 человек вышли из разряда безработных в связи с трудоустройством или получением образования.

Сейчас общее число безработных в Швеции составляет чуть менее 442 900 человек. За прошедшую трудовую неделю, которая была несколько короче из-за Пасхи, извещения о своем увольнении получили 350 человек.