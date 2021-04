Колумбус, США, , 10:46 — REGNUM Новый сингл группы Twenty One Pilots под названием Shy Away был задуман как «учебник» по работе со студией звукозаписи. Об этом сообщает ВВС.

Фронтмен Тайлер Джозеф признался в интервью ВВС Radio 1, что написал песню для своего младшего брата, после его вопроса о том, как самостоятельно писать и продюсировать музыку. «Я придумал начало песни для него как урок о том, как опубликовать песню», — поделился музыкант.

Премьера песни Shy Away группы Twenty One Pilots состоялась 7 апреля. Сингл войдёт в альбом Scaled And Icy, релиз которого запланирован на 21 мая.

