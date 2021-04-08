Кызыл, , 10:38 — REGNUM Владислав Ховалыг, возглавивший Тувы после ухода в отставку Шолбана Кара-оола, рассказал президенту страны Владимиру Путину об основных проблемах региона. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции накануне, 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам врио главы, в республике ощущается большой дефицит энергии, из-за чего многие инвесторы не могут начать работу. При этом цены на электроэнергию он назвал высокими из-за отсутствия крупных потребителей и большой сетевой составляющей. Так, для юрлиц тариф в регионе составляет около 8 рублей.

«Также у нас дорогой уголь, несмотря на то, что в Туве очень много угля, разведзапасы — около 20 миллиардов тонн. В этой связи тоже у меня есть определённые предложения по удешевлению цены на уголь, особенно отпускаемого для населения и бюджетной сферы», — отметил Ховалыг.

На втором месте в списке проблем республики он назвал экологию. Из-за особенностей рельефа и большого частного сектора сильно страдает от загрязнения воздуха Кызыл. Несмотря на это в план газификации до 2025 года республика не попала.

«В то же время есть предложение: автовозами можно привозить газ в Кызыл, в газовые хранилища, за счёт газа отапливать частный сектор, а также малые и средние котельные. Я думаю, что проблема воздушной атмосферы города Кызыла таким образом может быть решена», — заявил глава региона.

По проблемам в аграрной сфере Владислав Ховалыг попросил у президента неделю на то, чтобы «вникнуть в ситуацию более плотно» и сделать доклад. В числе первоочередных задач, по его мнению, находится реализация недавно принятого Индивидуального плана развития региона.

Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новый руководитель республики справится с объёмом работы, назвав его человеком опытным. Со своей стороны глава государства обещал поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, президент подписал указ об отставке Кара-оола по собственному желанию 7 апреля. При этом сам бывший глава назвал преемника человеком из своей команды. Для местных жителей смена руководства оказалась неожиданной, а для некоторых — шокирующей.

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