Пенза, , 11:03 — REGNUM В Пензе в весенне-летний период высадят 222 810 цветов. Общая площадь клумб составит более 6 тыс. кв. метров, а в 2020 — около 4,1 тыс. кв метров. Об этом заявил директор МУП «Зеленое хозяйство г орода Пензы» Андрей Денискин.

На городских клумбах в этом году появятся бегонии, петунии, кохии, сальвии, пеларгонии, ценерарии, агератум, антирринум, алиссум, тагетес. Работы запланировали провести в несколько этапов. Так, с 29 апреля у памятника Победы, в скверах «Проводы» и «Пионерский», в парке Победы и на улице Московской высадят первую партию в количестве свыше 15,7 тыс. растений. На следующих этапах цветники появятся в скверах Ленина, Ермина, Лермонтова, Пушкина, Белинского, «Воинской доблести», «Школьном», на бульварах Плеханова и Славы, у памятника Первопоселенцу, в парке Победы, на транспортных развязках по проспектам Победы, Строителей, улицам Центральной, Мира, Калинина и других общественных территориях.

Завершить посадку цветов намерены в начале июня.

ИА REGNUM напоминает, площадь всех территорий в Пензе, где весной 2020 года разбили цветники, составила 4,1 тыс. кв метров.

Читайте также: Почти 220 тысяч цветов высадят весной в Пензе