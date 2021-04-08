Москва, , 10:35 — REGNUM Новый Уренгой. По докладу экипажа произошел временный отказ правого и левого авиагоризонта. Если бы борт следовал в облаках или ночью, отказ был бы очень опасен, так как вертолет (экипаж) бы потерял ориентировку в пространстве и потерпеть катастрофу. Днем это тоже достаточно неприятно. Вообще, отказ сразу двух приборов — огромная редкость. Были проведены процедуры согласно руководству по летной эксплуатации. Вертолет «Ми-8», рейс перегон ВС UTH9915 «пп. Бурэнерго — г. Сургут». «Ютэйр — Вертолетные Услуги».Москва, аэропорт Внуково. При послеполетном осмотре воздушного судна было обнаружено повреждение (прокол)* внешнего колеса правой опоры шасси без нарушения герметичности. Размеры повреждения превышают допустимые значения. Судно допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса. Самолет В-737−800. Эксплуатант: «Победа». Прокол покрышки вовсе не так безобиден. Сверхзвуковой «Конкорд» потерпел крушение в Ля-Бурже из-за разрушения авиашины. О необъяснимых проколах и порезах колес в авиакомпании мы писали ранее. «Победа» фиксирует малейшие нарушение безопасности, в то числе и мелкие повреждение шасси. А вот другие авиакомпании это скрывают. Москва, аэропорт Внуково. При послеполетном осмотре обнаружен след (бурое пятно) от столкновения с птицей на предкрылке левой плоскости крыла, повреждения элементов конструкции отсутствуют. Этап столкновения не установлен. Столкновение с птицей, или стаей птиц — опасная предпосылка к летному происшествию. К счастью, большинство столкновений безопасно для современных самолетов. Самолет В-737−400. Эксплуатант авиакомпания «Ютэйр"Ленинградская область, Волосовский район, Бегуницкое сельское поселение, деревня Местаново, район аэродрома «Местаново». При проведении плановых полетов БПЛА (беспилотного летательного аппарата) в зоне ВР1296 (навигационная точка) пролетел самолет «Цессна» красно-белого цвета на высоте 100 метров и помешал заходу на посадку БПЛА. Возможно, это был так называемый «партизан», пилот без плана полета или без пилотского свидетельства. Таких среди частных пилотов около 50%. Почему? Росавиация и Министерство транспорта никак не исправят наше воздушное законодательство в соответствии с мировой практикой. Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга, район а/д Петропавловск-Камчатский (Елизово).Экипаж воздушного судна «Ан-12» доложил об отказе первого двигателя и принятом решении о возврате на аэродром вылета Петропавловск-Камчатский. Экипаж бедствие не объявлял. Посадка прошла благополучно. Эксплуатант МО РФ. Ан-12 это четырехмоторный самолет. Отказ одного из четырех двигателей практически не влияет на его летные характеристики. Единственное — это действительно очень старый самолет. Некоторым бортам по 50 лет. Сделано в СССР.

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